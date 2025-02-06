هذه مواقع الدانات التي سقطت في كادقلي

مواصلة لما حدث من قصف مدفعي على مدينة كادقلي من الحركة -الحلو وصلتنا المعلومات عن مواقع الدانات التي سقطت في المدينة وكانت كالاتي : ١- في جقبة تلو. ٢- في السمة. ٣- في حي السوق شمال. ٤- في حي السوق وسط. ٥- في حي الفقراء. هذا القصف استهدف الأماكن السكنية مباشرة والأحياء المكتظة بالمدنيين. سيتبع هذا البوست بقائمة الشهداء والجرحى. مبارك اردول

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