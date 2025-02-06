عصر الاربعاء هاتفت عصابة المليشيا التي كانت تحتل جامعة أفريقيا العالمية عاملين في حراسة الجامعة وطلبت منهم الحضور لحراسة جامعتهم .. المليشيا غادرت مباني ومساكن الجامعة !! ■ لأول مرة منذ عامين .. كبار رؤوس عصابة المليشيا يغادرون المنازل والشقق السكنية بحي المجاهدين وحي الراقي .. ■ المليشيا تهرب من مباني جامعتي الرازي والجامعة الوطنية وتخلي المرضي والجرحي من مستشفي الوطنية بحي الأزهري .. ■ شارع الستين بكامله خالي من عصابات المليشيا .. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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