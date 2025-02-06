رابطة مكافحة السرطان تطالب بحظر مادة الأسبارتام المُحلية لخطورتها على الصحة

أطلقت منظمة “فود ووتش” غير الحكومية والرابطة الفرنسية لمكافحة السرطان وتطبيق التغذية الفرنسي “يوكا” عريضة مشتركة الثلاثاء تهدف إلى حظر مادة الأسبارتام المُحَلِيَة المثيرة للجدل كونها تشكل ربما خطورة على الصحة.

وتهدف هذه العريضة المطروحة في 11 دولة أوروبية (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وايرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والمملكة المتحدة وسويسرا) إلى “الضغط على المؤسسات الأوروبية لحظر هذه المادة المضافة وطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي” اتخاذ الإجراءات المناسبة احترازيا، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وأوضحت “فود ووتش” أن مادة الأسبارتام موجودة في أكثر من ستة آلاف منتج وخصوصا في تلك التي تسمى خفيفة، كبعض المشروبات الغازية الخالية من السكر والزبادي الخالي من السكر والعلكة. ويثير هذا المُحلي الصناعي المرخّص به منذ عام 1988 في فرنسا نقاشا في شأن مخاطرة المحتملة على الصحة – حسب وكالة فرانس برس.

ففي عام 2023، صنفته منظمة الصحة العالمية على “مادة مسببة للسرطان لدى البشر”.

ونقل البيان المشترك عن رئيس رابطة مكافحة السرطان فيليب برجيرو قوله قوله إن “لا سبب لترك الناس يتعرضون لمخاطر الإصابة بالسرطان التي يمكن تجنبها تماما”، داعيا “صناع القرار السياسي إلى تحمّل مسؤوليتهم وحظر” هذه المادة.

وأشارت دراسات أخرى إلى المخاطر المرتبطة بمرض السكري أو حتى الولادة المبكرة نتيجة استهلاك الأسبارتام.

الشرق القطرية