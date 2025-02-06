اردول: لا أبكيك بل استلهم منك معنى الصمود والكبرياء وعدم الاستسلام

الرفيق العزيز شاذلي ميرغني أرشين ( تيرة)
يقشعر جسدنا عندما نعلم بغيابك الأبدي ، حتما هو مكان تستريح فيه من شقاوة الحياة والظلم الذي تعرضت له، ارى عدد من الأقلام بمافيها من تخلوا عنك يزرفون الدموع الكاذبة عليك، هذه ليست سوى كلمات ينسونها يا بن اختي سعدية لحظة كتابتها ، انت تركت لهم كل شي ورحلت رحلتك الاولى واليوم تركت الدنيا بما فيها ورحلت رحلتك الأبدية، لا نقول لك ارقد بسلام فأنت دوما تحلق بسلام وجسدك هو الذي يرقد بيننا يذكرنا هو وكفاحك من اجل القضايا وأسرتك وكرامتك ، يا تيرة أنا لا أبكيك بل استلهم منك معنى الصمود والكبرياء وعدم الاستسلام ، رحلت ولحقت بدكتور احمد زكريا ولحقت بنادر فيليب وشاكر إسماعيل الجندي وسعيد عبدالرحمن وعدد من الرفاق الأحياء الذين هم في طوابير العزاء ينتظرون تأبينهم.
تيرة نموذج للكادر الذي تم تجاهله وإلقاءه بعيداً وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا بقميص كذب عليهم ، فالذئب الذي التهم دكتور شاذلي سيلتهم عدد من الرفاق .
اعذرنا يا شاذلي ستظل شامخاً فينا أبدا وعندما نتذكر التمسك بالقرار والكرامة الإنسانية.
خالك اردول
مبارك اردول
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