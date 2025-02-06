المدير العام لقوات الشرطة يلتقي وزير الثقافة والإعلام والإشادة بالدور الكبير لقوات الشرطة فى معركة الكرامة

التقى الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه الاربعاء الأستاذ خالد إسماعيل أحمد على الإعيسر وزير الثقافة والإعلام. المدير العام لقوات الشرطة أشاد بالدور الكبير الذى ظلت تضطلع به الوزارة من جهود فى عكس أنشطة الدولة ومواقفها تجاه ما تقوم به المليشيا المتمردة وما ترتكتبه من جرائم تجاه الوطن والمواطن وزير الثقافة والاعلام من جانبه أوضح ( للمكتب الصحفى للشرطة) الإشادة بالدور الكبير لرئاسة قوات الشرطة فى معركة الكرامة من خلال دعم وإسناد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بجانب دعمها أنشطة وبرامج الوزارة ، مؤكدا تسخيير كل الأجهزة الإعلامية لإنفاذ خطط وبرامج الشرطة فى شتى المجالات ، كاشفا عن تبني خطة إعلامية متكاملة لمحاربة ونبذ خطاب الكراهية وجاهزية الوزارة للتنسيق وإنفاذ كافة البرامج الإعلامية التى تهدف الى توعية وتبصير المجتمع . المكتب الصحفي للشرطة

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