تداول راد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من الشهرة بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فنانة سودانية, وهي تغني في حفل خاص بإحدى الولايات. المطربة الصاعدة التي شبهها الجمهور بالفنانة المعروفة فهيمة عبد الله, قيل أن اسمها مفيدة حلمي, واشتهرت بالغناء على أنغام “الربابة”. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد خطفت “مفيدة”, الأضواء بجمال صوتها وحشمتها, حيث ظهرت بالحجاب كما تفعل الفنانة فهيمة عبد الله. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أبهرت المتابعين بجمال صوتها وبحشمتها.. ظهور شبيهة الفنانة فهيمة عبد الله في إحدى الحفلات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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