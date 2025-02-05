إدارة مراقبة الأجانب ولاية الخرطوم تنفذ حملة نوعية لضبط الوجود الأجنبي بالتنسيق مع القوات المشتركة

نفذت إدارة مراقبة الأجانب ولاية الخرطوم حملة نوعية كبرى لضبط الوجود الأجنبي بمشاركة قوات أمنية مشتركة شملت إدارات المباحث المركزية ، شرطة العمليات ، الشرطة الأمنية ، الشرطة العسكرية، وجهاز المخابرات العامة ، والعمل الخاص تحت إشراف اللواء شرطة / عبدالكريم محمدو محمدخير مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم والذي بدوره ثمن جهود وآداء هذه القوات مبينا إن مثل هذه الحملات تسهم إسهاما واضحا في تحقيق أهداف العملية الأمنية وبسط الأمن والإستقرار والطمأنينة العامة في ربوع الولاية

العميد شرطة / عصام أحمد حسن مدير إدارة جوازات كرري أكد في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة إستمرار هذه الحملات بصورة راتبة داخل ولاية الخرطوم

و قال أن الحملة إستهدفت الوجود الأجنبي المخالف للضوابط الهجرية بالولاية مضيفا أن الحملة حققت نجاحات ومكاسب كبيرة علي أرض الواقع وأسفرت نتائجها عن ضبط عدد ( 167 )أجنبي مخالف لشروط الإقامة والضوابط الهجرية موضحا بأن هنالك تنسيق مشترك مع معتمدية اللاجئين كاشفا بأنه يتم إطلاق سراح اللاجئين الذين لديهم بطاقات ومستوفين للشروط العامة من معتمدية اللاجئين بواسطة مندوب المعتمدية المشارك ضمن قوة الحملة .