كريستيانو رونالدو : هذا ما سأفعله بعد اعتزال اللعب

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو إن حلمه هو امتلاك العديد من الأندية في المستقبل، وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده الأربعين اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن النجم البرتغالي لم يقدم أي إشارة إلى اعتزاله حتى الآن، ويواصل تمثيل بلاده بالإضافة إلى اللعب مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين.

ولكنه، كشف إنه لا يرى نفسه في مجال التدريب أو الإدارة، ولكنه يفضل أن يمتلك مجموعة من الأندية.

وقال رونالدو في تصريحات لقناة “كانال 11″ بالتليفزيون البرتغالي :”لا يبدو من المنطقي أن أكون مديرا لنادي، وأنا بإمكاني أن أمتلك واحدا، لماذا أكون مديرا فنيا، أو مديرا رياضيا أو رئيسا تنفيذيا”.

وأكد رونالدو:”هذا حلمي، وأنا واثق من أنني سأمتلك أحد الأندية. وسأقول لكم المزيد. لا أتمنى أن أمتلك ناديا واحدا، بل عدة أندية”.

وقد أنهى رونالدو عامه الـ39 بأفضل طريقة ممكنة بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه برباعية نظيفة على ضيفه الوصل الإماراتي، أمس الأول الاثنين ضمن الجولة السابعة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

سكاي نيوز