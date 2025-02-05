الميليشيا تدفع بحشود عسكرية كبيرة وتتحسّب للهجوم الوشيك

بالقرب من مناطق”الطينة وكلبس وجرجيرة”.

أفادت تقارير محلية، أنّ ميليشيا الدعم السريع دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المناطق الشمالية لولاية غرب دارفور، وسط توترات أمنية ومخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية مع قوة متحالفة مع الجيش تتجمع في منطقة “الطينة”.

ووفق” دارفور24، فإنّ ميليشيا الدعم السريع دفعت حشود عسكرية كبيرة مزوّدة بمدفعية ثقيلة، بالقرب من مناطق “الطينة وكلبس وجرجيرة”.

وقالت التقارير، إنّ ميليشيا الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها انتشرت بصورة كبيرة في المناطق المجاورة لولاية شمال دارفور وبالقرب من الحدود مع دولة تشاد. باج نيوز

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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