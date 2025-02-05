عودة التيار الكهربائي للمؤسسات الخدمية بمدني ومحطة مارنجان خلال أسبوع

ود مدني - ولاية الجزيرة وجه الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبة صباح اليوم المهندس مصعب عبد القادر مشرف الولايات بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بالإسراع في عودة التيار الكهربائي للولاية ومتابعة المركز لحل مشكلة الزيوت والعمل على تغذية المؤسسات بمدني من محطة الحاج عبد الله خلال الأسبوع المقبل.

من جانبه أعلن مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إرجاع التيار الكهربائي للمؤسسات الخدمية بمدني ومحطة مارنجان خلال أسبوع من محطة الحاج عبد الله مؤكداً أن كل الكوابل أصبحت جاهزة والمحولات تنتظر الزيوت لتشغيلها ونوه مدير الكهرباء إلى أن كهرباء الحاج عبد الله ستدخل الأسبوع القادم الخدمة وسنعمل على تغذية مدني من المحطة حتى تعمل المؤسسات الخدمية بالإضافة للمستشفيات والمياه. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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