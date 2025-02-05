شيماء سيف تعلن انفصالها عن زوجها

أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر. وعلقت قائلة على حسابها على إنستجرام: “قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير”. بوابة الأهرام

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