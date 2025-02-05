وزير المعادن يبحث سبل التعاون المشترك مع مجموعة «SKA»البريطانية

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بحث وزير المعادن محمد بشير عبد الله سبل التعاون المشترك مع مجموعة «SKA»البريطانية والتي تعمل في العديد من المجالات منها النفط والتعدين والصناعات والإنشاءات والموانيء مؤكداً تقديم كل أوجه الدعم للمجموعة للإستثمار في مجال التعدين بالبلاد، مشيراً إلى أن المجموعة تتمتع بامكانيات وخبرات كبيرة في المجال، وذلك بحضور المدير العام لشركة ارياب للتعدين ـ الباشمهندس نصر الدين الحسين، ومساعد المدير العام للشؤون الفنية بالشركة السودانية للموارد المعدنية، جيولوجي مستشار عثمان سليمان حماد وعدد من قيادات الوزارة.
وكشف مدير شركة ارياب للتعدين، الباشمهندس نصر الدين الحسين في تصريحات صحفية ان اللقاء تناول فرص الإستثمار المتاحة في السودان وخاصة في شركة ارياب للتعدين، لافتاً إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها شركة ارياب للتعدين ومايمكن ان تقدمه في دعم الإقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية من خلال الموارد الطبيعية في المنطقة.
ووصف نصر الدين اللقاء بانه ناجح وبه بشريات للشعب السوداني خاصة وان المجموعة البريطانية قد ابدت رغبتها في الإستثمار في قطاع التعدين بالبلاد.
من جانبه كشف السيد «ميكو دوقلاس» رئيس المجموعة عن رغبتهم في الإستثمار في مجال التعدين بالبلاد والتعاون مع الحكومة السودانية في مجال النفط والذهب، مشيراً إلى أن الوفد عقد عدداً من الإجتماعات مع المسؤولين السودانيين لبحث فرص الإستثمار واعلن بأن الفترة القادمة ستشهد تعاون كبير في الإستثمار مع الحكومة السودانية.
سونا
اسماء عثمان
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