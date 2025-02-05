إسحق فضل الله : حميدتي ( مات ومدفون ) في قبر يـَبعُد 2 كيلومتراً شرق العيلفون !!

■ أعرب الكاتب الصحفي السوداني الأستاذ إسحق أحمد فضل الله عن إعجابه الشديد بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني وقال إسحق في حوار صحفي أجراه معه الأستاذ عبدالماجد عبد الحميد بمدينة كسلا إن الطريقة التي أدار بها الفريق البرهان الحرب ضد مليشيات التمرد مدهشةوكشفت عن حنكة وشجاعة البرهان الذي يستحق الشعبية الجارفة التي يحيطه بها الشعب السوداني في الوقت الراهن ..

■ وأضاف إسحق أنه حذّر قبل سنوات من 3 أحداث قبل وقوعها ولم ينتبه إليه أحد بل هنالك من وصف إسحق بالجنون والأحداث هي مقتل قرنق وماتلاه من تخريب وقتل ودخول قوات خليل إبراهيم إلي الخرطوم وحرب مليشيا حميدتي الحالية ضد الشعب والجيش السوداني ..

■ وأعرب إسحق عن دهشته للنهاية الدراماتيكية لحرب المليشيا قياساً علي التسليح والإعداد المذهل للتمرد وقال إن الجيش السوداني أثبت بياناً بالعمل أنه من أقوي الجيوش في العالم المعاصر ..

■ وجزم إسحق فضل الله في الحوار الذي سيتم نشره غداً علي صفحة عبدالماجد عبد الحميد بالفيس بوك .. جزم بموت زعيم عصابة المليشيا حميدتي بعد إصابته بطلقة قاتلة منذ الأيام الأولي للحرب وقد تم دفنه وفقاً لحديث إسحق في مكان يبعد 2 كيلو متر شرق مدينة العيلفون الواقعة جنوب شرق مدينة الخرطوم ..

عبدالماجد عبد الحميد