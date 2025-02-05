وزير الداخلية السوري الأسبق يسلم نفسه.. وهذا ما قاله عن سجون الأسد

سلّم وزير الداخلية السوري الأسبق اللواء محمد إبراهيم الشعار، نفسه للسلطات السورية اليوم الثلاثاء، ليصبح اسمه وصوره من بين أكثر الموضوعات تداولاً بمواقع التواصل الاجتماعي

وأظهرت صورة حصلت عليها “العربية/ الحدث” الثلاثاء، الشعار وهو في سيارة تتبع للقوات الأمنية. وقال إنه سلّم نفسه للسلطات الجديدة طواعية، مضيفاً أن وزارة الداخلية لم تكن مسؤولة عن السجون غير الرسمية، بل عن الرسمية فقط، ولم يرتكب فعلاً يعاقب عليه القانون.

ولد بمدينة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية..ويُتهم بأنه أحد أبرز الضالعين في ارتكاب انتهاكات في سجن صيدنايا عام 2008.

بعد شهر من اندلاع الثورة السورية أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، تولى محمد الشعار وزارة الداخلية في حكومة عادل سفر وبقي في منصبه حتى 2018، وارتبط اسمه بتجاوزات تتهمه بها المعارضة السورية، بحسب موقع الجزيرة نت.

تولى عدة مناصب في شعبة المخابرات العسكرية، منها سؤولية الأمن في طرابلس بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي، ورئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية.

كان اللواء محمد الشعار أحد أعضاء خلية الأزمة، بحسب موقع “العربية” وهو الوحيد الذي نجا من التفجير في مكتب الأمن الوطني بدمشق في 18/7/2012، والذي أدى إلى مقتل العماد داوود راجحة وزير الدفاع، ونائبه العماد آصف شوكت، والعماد حسن تركماني، واللواء هشام بختيار مدير مكتب الأمن الوطني.

تم إدراجه في قوائم العقوبات الغربية منذ منتصف عام 2011، حيث يخضع للعقوبات.

الشرق القطرية