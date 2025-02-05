إدارة مرور ولاية الجزيرة تفوج مواطنى الولاية من الولايات الاخرى

بتشريف والي الجزيرة وقائد الفرقه الاولي مشاة ومدير شرطة الولاية، إدارة مرور ولاية الجزيرة نفذت خطة مرورية شاملة إستهدفت تسهيل وصول الباصات السفرية القادمة للولاية من الولايات الأخرى و تغطية الإحتفالات الخاصة بعودة المواطنين من خلال تفويج مركبات العودة الطوعية لمدينة ود مدني وقري ولاية الجزيرة من ولايتي القضارف وكسلا ومدينة المناقل وإستقبال البصات و مركبات المواطنين بمدخل الولاية الشرقي بعبور العريباب والمدخل الغربي للولاية بالميناء البري ومدخل كبري البوليس حيث تم تفويج المركبات الي داخل مدينة ودمدني وتأمين خط السير تحت إشراف ومتابعة مدير إدارة مرور ولاية الجزيرة وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن شرطة مرور ولاية الجزيرة ظلت ومنذ تحرير مدينة ودمدنى تشرف على تنظيم وترتيب كافة البرامج بالولاية خاصة الزيارات الخاصة بقيادات الدولة والقوافل التى ظلت تسيرها الولايات الى ولاية الجزيرة والتي وجدت الإشادة والتقدير من مواطني الولاية . المكتب الصحفي للشرطة

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