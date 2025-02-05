المليشيا تنهب عربة إسعاف بالخرطوم

نهب مسلحون يتبعون لمليشيا الدعم السريع على سيارة إسعاف تابعة لمنظمة الطوارئ الإيطالية في منطقة سوبا جنوبي الخرطوم.

ووفقًا للتفاصيل، كانت السيارة تقل السائق والحارس في طريقهما من مستشفى سوبا إلى مقر سكنهما في اللعوتة، قبل أن يعترضهما مسلحان يرتديان زيًّا تقليديًا (كدمول)، حيث قاما بإجبارهما على النزول وسلب هواتفهما النقالة، ثم اقتادا السيارة إلى جهة مجهولة.

يُذكر أن منظمة الطوارئ الإيطالية تقدم خدمات طبية مجانية، خاصةً للأطفال المصابين بأمراض القلب، وسبق أن قدمت مساعدات لعناصر الدعم السريع أنفسهم. ويقع موقع الحادثة ضمن نطاق سيطرة قوات الدعم السريع.

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