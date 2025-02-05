الحكم في استئناف البلوجر هدير عبدالرازق على حبسها

حجزت محكمة مستأنف الاقتصادية، الثلاثاء، الحكم في استئناف البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة لجلسة 4 مارس.

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبدالرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

كانت النيابة العامة، أحالت البلوجر هدير عاطف وشركائها، للمحاكمة العاجلة في المحكمة الاقتصادية لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملات.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من 16 مواطنًا اتهموا بلوجر أزياء، وزوجها، له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، لنصبهم واحتيالهم عليهم و التحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام “البلوجر” المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت القوات من ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بوابة الأهرام