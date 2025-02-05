بيان صحفي حول مخرجات اجتماع الكتلة الديمقراطية

عقدت الكتلة الديمقراطية اجتماعًا برئاسة مولانا جعفر الميرغني رئيس الكتلة الديمقراطية بمدينة بورتسودان، ناقشت فيه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، إلى جانب الوقوف حول مسودة المشروع الوطني و مخرجات اجتماع اللجنة السياسية. وجدد الاجتماع تمسكه بضرورة التوافق حول وطني شامل يعزز السلام والاستقرار، ويحمي الدولة السودانية من التفكك والانهيار ويؤسس الي الحوار الوطني الذي لا يستثني احداً.

وجه الاجتماع التحية والإجلال لشهداء معركة الكرامة ولكل الذين ضحوا في سبيل وحدة السودان واستقراره.

الإشادة بدعم الشعب السوداني للقوات المسلحة والقوى المشتركة وجاهز الامن والمستنفرين : أثنى الاجتماع على صمود الشعب السوداني ووقوفه خلف القوات المسلحة والقوى المشتركة والمستنفرين في مواجهة التحديات التي تهدد الدولة .

اطلع الاجتماع على مخرجات اجتماع اللجنه السياسيه وأشاد بمضمونه، مؤكدًا أهمية البناء عليه لتحقيق توافق وطني شامل .

دعا الاجتماع القوى السياسية كافة إلى ضرورة التوافق حول مشروع وطني يؤسس لدولة المواطنة المتساوية، وينقل السودان من دائرة الحروب والصراعات إلى عهد جديد من السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة.

شدد الاجتماع على أهمية خلق أكبر اصطفاف وطني لحماية السودان من التفكك والانهيار، والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد وحدة البلاد ومستقبلها ورحب بالطرح المقدم في المشروع الوطني

التمسك بالحوار السوداني-السوداني: أكد الاجتماع التزام الكتلة الديمقراطية بمبدأ الحوار السوداني-السوداني، باعتباره المسار الأمثل لحل الأزمات، وشدد على ضرورة أن يكون الحوار شاملاً دون إقصاء لأي طرف وطني.

تحية النازحين واللاجئين: وجه الاجتماع التحية للنازحين واللاجئين، مثمنًا صبرهم وصمودهم رغم الظروف القاسية التي يمرون بها، ومؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمعالجة أوضاعهم الإنسانية.

أدان الاجتماع وجدد تحذيره من التدخلات الاجنبيه السالبه في الشأن السوداني

جددت الكتلة الديمقراطية التزامها بالعمل مع كافة القوى الوطنية المخلصة للوصول إلى حلول جذرية للأزمة السودانية، داعيةً جميع القوي السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.

الإشادة بالدول الصديقة في الإقليم والمجتمع الدولي التي ساندت السودان .