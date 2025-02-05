دخول الجيش السوداني والتشكيلات العسكرية والأمنية الأخري إلي مدينة الكاملين صباح الثلاثاء يعني عملياً تطهير كامل تراب ولاية الجزيرة من دنس ورجس مليشيات التمرد .. ■ تحرير الكاملين يقترب بالجيش من إنتصار رمزي آخر .. العودة الظافرة إلي مقر الفرقة الأولي بالباقير واستعادة مدينة جياد الصناعية والسيطرة علي كوبري سوبا من الناحية الغربية .. ووضع المدينة الرياضية آخر نقاط قوة مليشيا التمرد داخل العاصمة في دائرة الخطر .. ■ إعلان تحرير الخرطوم يبدأ الآن من مدينة الكاملين .. ■ وتتوالي أفراح البشارة .. والحمد لله رب العالمين .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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