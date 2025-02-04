إبراهيم جابر يوجه بالبدء فوراً في تأهيل جسر شمبات ويشيد بعودة سوق امدرمان ومستشفى أمدرمان للعمل

ضمن زيارته لولاية الخرطوم تفقد الفريق ركن بحري مهندس إبراهيم جابر مساعد القائد العام للقوات المسلحة عضو مجلس السيادة برفقه وزير التنمية العمرانية الاتحادي صلاح حامد إسماعيل ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان عددا من المواقع والمنشآت بولاية الخرطوم شملت جسر شمبات ومنطقة أمدرمان العسكرية وسوق أمدرمان الكبير ومستشفى أمدرمان التعليمي وأختتم الزيارة بمركز الشهيد عثمان مكاوي للإعلام الحربي.

وفي جسر شمبات وقف على حجم الضرر الذي احدثته المليشيا المتمردة بإستهداف أهم اجزائه واستمع لشرح حول إمكانية إعادة تأهيله وإكمال الجوانب المهمة لإعادته للخدمة وفق خطة قصيرة ووجه وزارة البنى التحتية بالإسراع في بداية العمل فوراََ بعد إكتمال الجوانب الهندسية التعاقدية مع الشركات والمقاولين ليسهم في نقل الحركة والعودة الطوعية للمواطنين

وفي منطقة امدرمان العسكرية بسلاح المهندسين إستقبل اللواء الركن ظافر عمر عبدالقادر قائد منطقه امدرمان العسكريه الفريق ركن بحري مهندس إبراهيم جابر والوفد المرافق له مقدماََ التهاني بالإنتصارات والتقدم الكبير في المحور مؤكداََ أن الحرب خاضتها القوات المسلحة وقدمت فيها التضحيات وهي قادره على حسمها بعد أن وجدت الدعم الشعبي والإسناد..

وتفقد عدداََ من الاقسام بمستشفى السلاح الطبي ووقف على أحوال الجرحى والمصابين والمرضى متمنياََ لهم الشفاء العاجل..

وفي سوق امدرمان الكبير توقف على اعمال التأهيل والاعمار وعودة النشاط التجاري في العديد من الأقسام والتي تشهد عودة متسارعة

وامتدت الزياره لمستشفى امدرمان التعليمي كأحد الصروح التي عادت لتقديم الخدمة مع بقية المرافق وتفقد مساعد القائد العام للقوات المسلحة أقسام الطوارئ والحالات الحرجة مشيداً بالجهد الذي بذل في عودة الخدمات..

واختتم زيارته بمركز الشهيد عثمان مكاوي للإعلام الحربي وطاف على أقسامه واستمع لتنوير عن المهام والأعمال التي تمت في مجال الإعلام والتي ركزت على إسناد معركة الكرامة في المجال النفسي والإعلامي والتصدي للإعلام المناوي والتوثيق لمعركة الكرامة وغيرها من الأهداف ووعد سيادته بتقديم الدعم اللازم لتعظيم هذا الدور الداعم لكل مراحل معركة الكرامة..

المصدر إعلام ولاية الخرطوم