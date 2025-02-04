الفرقة السادسة مشاة بالفاشر تعلن عن المزيد من الإنتصارات على مليشيا ال دقلو الإرهابية المتمردة

هنأ رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول محمد عثمان الحسين الحسن والسادة أعضاء الهيئة، هنأوا ضباط وضباط صف وجنود الفرقة السادسة مشاة بالفاشر والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والشرطة وجهاز الأمن والمقاومة الشعبية والمستنفرين وشباب الإسناد بالفاشر هنأوهم بالإنتصارات المؤزرة التي حققوها خلال الايام الماضية على مليشيا ال دقلو الإرهابية المتمردة والتي ادت الى دحرهم من فاشر السلطان.

وعبر السيد رئيس هيئة الأركان والسادة أعضاء الهيئة عن اعزازهم وتقديرهم لصبر وتضحيات وثبات جميع القوات التي قالوا انها كانت لها الفضل في تحقيق تلك الإنتصارات، متمنين ان تستمر المحافظة على اللحُمة الوطنية التي تميزت بها القوات في الفاشر التي أدت إلى كسر شوكة التمرد، متمنين المجد والخلود للشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن والمواطن، كما تمنوا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وعودا حميدا للمفقودين.

وعلى صعيد العمليات الميدانية قالت المراسلة الحربية الرقيب اول اسيا الخليفة قبلة إن القوات المسلحة والقوات المشتركة مسنودة بقوة من قوات العمل الخاص قد تمكنوا امس من دحر مجموعة من مشاة قوات المليشا التي كانت تسعى للتسلل الي المدينة من المحور الجنوبي حيث تم دحرهم من حي الهجرة وقامت القوات بتنظيف احياء المواشي ولفة تقرو حتى المقر السابق لليوناميد وحي البشارية جنوبا، مبينة ان القوات قد تمكنت في ذات الوقت من استلام عدد (١٥) خمس عشرة مركبة قتالية بحالة جيدة تركتها المليشا في أرض المعركة.

وأضافت المراسلة قبلة ان القوات المسلحة والقوات المشتركة مسنودة بسلاح الجو قد دمرت في موقع اخر عدد (١٠) عشر مركبات قتالية و(٢) مدرعة بجانب إستلام عدد (١) واحد مدفع (٢٣) وتدمير منصة تشويش، بجانب تدمير (٦) ست مسيرات انتحارية للعدو كانت تستهدف إرتكازات ودفاعات القوات.

وفي ذات السياق قالت المراسلة الحربية قبلة إن سلاح الجو كان قد نفذ امس اربع غارات جوية استهدفت من خلالها تجمعات وأهداف للمليشيا في محيط مدينة الفاشر، مؤكدة أن الغارات قد حققت أهدافها بنجاح..

ومن جهة أخرى اوضحت قبلة ان صفوف المليشيا قد شهدت امس هروب إعداد كبيرة من عناصرها ، فيما تراكمت جثث إعداد كبيرة من الذين هلكوا في معركة الأمس واول امس.

وجددت المراسلة الحربية للفرقة السادسة مشاة ان مدينة الفاشر تشهد هدوءاواستقرارا تامين وان حركة الحياة تسير بصورة طبيعية وان المستشفيات لم تسجل يوم امس اية حالات وفيات او إصابات بين المواطنين.

سونا