الجمارك .. العفش الشخصي للقادمين يُسمح بدخوله دون رسوم ويشمل ذلك مستلزمات البيت الواحد

أعلنت قوات الجمارك السودانية عدم صحة ما راج بشأن ارتفاع رسوم الجمارك على العائدين في إطار العودة الطوعية، مؤكدةً في بيان أن العفش الشخصي للقادمين يُسمح بدخوله دون رسوم، ويشمل ذلك مستلزمات البيت الواحد.

فيما أوضح مدير جمارك وادي حلفا، العميد عبد الوهاب الطاهر، أنه لم ترد أي شكاوى بشأن ارتفاع الرسوم، مشيراً إلى أن القادمين يستفيدون من تسهيلات وخدمات خاصة، كما حذرت الجمارك من محاولات بعض ضعاف النفوس تهريب بضائع بكميات تجارية تحت غطاء العفش الشخصي، مؤكدةً أن الإجراءات كفيلة بالكشف عنها.