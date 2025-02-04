أعيش معهم في عالم الطفولة والبراءة.. إلهام شاهين مع آخر عنقود عائلتها | شاهد

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر إنستجرام صورا لها مع آخر العنقود في عائلة شاهين “مراد ومريم”. وكتبت “شاهين”: “لحظات الصدق والفرح الحقيقية.. أعيش معهم في عالم الطفولة والبراءة والشقاوة أجمل أوقاتي بعد يوم من الشغل و التعب”. وأضافت: “أستمد منهم الحب والحنان والحياة الحلوة.. مراد ومريم آخر العنقود في عائلة شاهين.. ما شاء الله، ربنا يحميهم”.

وكانت قد احتفلت الفنانة إلهام شاهين وعائلتها بعيد ميلاد نجل شقيقها الفنان أمير شاهين، في أجواء عائلية بسيطة.ونشرت إلهام شاهين مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نجل شقيقها عبر حسابها على إنستجرام وعلقت قائلة: “كل سنة وأنت يا ميرو بحبك”. صدى البلد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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