ولاية الخرطوم تشارك في الملتقى الدولي العاشر للحركة الكشفية العالمية

تشارك ولاية الخرطوم في الملتقى الدولي العاشر للحركة الكشفية العالمية بمشاركة الكشاف أحمد عثمان الإمام ممثلا لكشافة ولاية الخرطوم وإلتقى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان بمفوض الكشافة بولاية الخرطوم الأستاذ هيثم بابا والكشاف أحمد قبيل مغادرته البلاد للمشاركة في المحفل العالمي وذلك بحضور المدير العام للثقافة والاعلام والسياحة الطيب سعدالدين والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عوض حامد. وأشاد والي ولاية الخرطوم بالدور الكبير الذي تلعبه الكشافة السودانية في دعم جهود الولاية لإعادة الاعمار وعودة المواطنين إلى مناطقهم التي غادروها منها قسراً بفعل المليشيا المتمردة مؤكداً أهمية العمل الطوعي في تعزيز الاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية. ولفت الوالي أنه رغم قساوة الحرب الا ان المجتمع واصل حياته وإنتظم في مناشطه الثقافية والرياضية والاجتماعية كالمعتاد متحديا كل الظروف كما جدد الوالى التزام الحكومة بدعم كافة المبادرات المجتمعية التي تسهم في تطبيع الحياة المدنية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. من جانبه استعرض مفوض الكشافة بولاية الخرطوم أنشطة الكشافة التطوعية والمجتمعية خلال فترة السلم والحرب مشيراً إلى أن التعاون بين الكشافة والجهات الرسمية سيسهم في تحقيق أهداف التنمية والاستقرار بالولاية. الى ذلك قدم مفوض الكشافة تنوير إلى والي الخرطوم على مشاركة الكشاف أحمد عثمان الإمام في الملتقى الدولي العاشر ممثلاً لكشافة ولاية الخرطوم . وأوضح هيثم بابا أن الملتقى يعقد كل عامين في دولة مختلفة بهدف تعزيز التعاون بين الكشافين من مختلف دول العالم والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة واكتساب مهارات جديدة . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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