شاهد بالفيديو.. “صول” بالقوات المسلحة يسلم إبنه المتعاون مع الدعم السريع لاستخبارات الجيش ويؤكد: (أرحب بقتله إذا أثبتت التحريات ذلك)

ضرب حضرة “صول” بالقوات المسلحة أروع الأمثال في الوطنية والمصداقية والشفافية بالمؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خرج المساعد بالجيش محمد أحمد أبو, في مقطع فيديو كشف من خلاله تسليمه لإبنه “ياسر”, للسلطات العسكرية بعد تورطه واتهامه بالتعاون مع قوات الدعم السريع بمدينة المناقل.

وسرد المساعد “أبو”, تفاصيل الواقعة مؤكداً تسليم نجله لإحدى الوحدات العسكرية من أجل التحقيق معه في ما نسب إليه.

وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, فقد أكد حضرة الصول, ترحيبه الكامل بتنفيذ السلطات للعقوبة في حق إبنه حتى لو كانت القتل, بشرط أن تثبت التحقيقات تورطه بالفعل.

وأستدل المساعد, بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, والذي قال فيه: (لو سرقت فاطمة بنت محمد, لقطع محمد يدها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)