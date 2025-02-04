محاولة التفاف على قوات الجيش بشرق النيل

صدت قوات درع السودان و قوات الجيش التفافا للمليشيا بشرق النيل و تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح و المعدات.

حيث أفاد مصدر عسكري أن المليشيا حاولت الالتفات على القوات المرتكزة بمحلية شرق النيل و منعها الزحف إلى العاصمة الخرطوم. السودان الجديد

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