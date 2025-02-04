سيدة أمام محكمة الأسرة: «زوجي أجهضني بسبب كوب ماء»

تقدمت سيدة في منتصف عقدها الثالث بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة، ضد زوجها الذي يكبرها بـ20 عامًا ويعمل سائق نقل في إحدى المصانع الخاصة، إذ ذكرت في صحيفة دعواها أنه حاد الطباع ولديه لسان سليط، يتعامل مع زوجته وأطفاله بعنف ويفتقر لمشاعر السند والأمان- على حد قولها.

سردت الزوجة تفاصيل دعواها وقالت: «لم أكن على قدر كبير من الجمال على حد وصف عائلتي وأصدقائي لي الذي لطالما عانيت من تنمرهم على، تأخرت في الزواج حتى تقدم زوجي حاليًا لخطبتي، ورغم فرق السن الكبير بيننا وافقت، ظننت أنه النجاة من البيئة السامة التي عشت فيها في بيت والدي، لكنه كان جحيمًا آخر أشد ظلامًا ينتظرني، فلطالما كان زوجي مصدر تعبي وإرهاقي نفسيًا وجسديًا، حاولت التأقلم لأجل أولادنا الثلاثة وابني الرابع الذي لم يكتب له أن يرى الدنيا بسبب والده».

وتابعت: «في يوم عاد زوجي من عمله (ملوش خلق) لا يريد سماع أي صوت كعادته، وضعت له طعام العشاء ليأكل، وبينما الصغار يلعبون في الصالة قام أحدهم بكسر كأس الماء من أمامه، جن جنونه وانقض على أولاده بضرب مبرح، فحاولت بكل قوتي أن أزيحه عنهم، ليتحول غضبه إلى وينسى حملي الذي كان في شهوره الأولى ويسقطني أرضًا ويضربني بمقدمة قدمه في بطني حتى غبت عن الدنيا ولم أعد اشعر بشيء».

أكملت: «فوقت في المستشفى بعد ما لحقني الجيران من يديه لكني خسرت ابني، حاول زوجي كثيرًا أن يصالحني ووصل أنه قبّل يدي ورجلي لكي أعفو عنه، لكني لم أعد أتحمل العيشة معه وهو لا يرضى بالطلاق».

المصري اليوم