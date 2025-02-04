قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 37 آخرين جراء قصف الدعم السريع المتعمد لمستشفى النو بمدينة أم درمان.

وأضافت الشبكة “ما حدث اليوم بالمستشفى هو امتداد لعمليات الاستهداف المستمر للمرافق الطبية التي ظلت الدعم السريع تقوم بها منذ بدء الصراع”. الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر 6 أشخاص قتلوا وأصيب 37 آخرين جراء قصف الدعم السريع المتعمد لمستشفى النو بمدينة أم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.