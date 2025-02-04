ترأس الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة اليوم الإجتماع الطارئ لهيئة إدارة الشرطة بحضور الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام وأعضاء هيئة الإدارة. وأشاد الإجتماع بالإنتصارات الكبيرة التى حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المساندة والمستنفرين والمقاومة الشعبية على مليشيا ال دقلو المتمردة التى أسعدت الشعب السودانى الذى يقف فى خندق واحد مع قواته المسلحة ، ووقف الإجتماع على الترتيبات الإداريةوالفنية واللوجستية اللازمة لمباشرة اعمال الشرطة المختلفة بكافة المناطق المستردة مؤخرا بولاية الخرطوم وولايةشمال كردفان لتقديم الخدمات الشرطية المتكاملة للمواطنين وتقديم الدعم اللازم لها ،كما ناقش الإجتماع خطط ترقية وتحديث العمل الشرطى بالبلاد ووجه بإدخال نظام المراقبة الإلكترونية ضمن منظومة اتصالات شرطية متكاملة تغطي كافةوحدات الشرطة خاصة الخدمية منها وربط كافة أقسام الشرطة الجنائية بشبكة إتصالات حديثة ، كما إستمع الإجتماع الى تقارير بشأن الخدمات الصحية والعلاجية التى يتم تقديمها عبر مستشفيات الشرطة بالولايات لمنسوبى الشرطة والمواطنين ووجه بدعم تلك المستشفيات بادخال أحدث الأجهزة العلاجية والتشخيصية التى تسهم فى توطين العلاج بالداخل. المكتب الصحفي للشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر المدير العام لقوات الشرطة يترأس الإجتماع الطارئ لهيئة إدارة الشرطة الخاص بأنتشار الخدمات الشرطية فى المناطق المحررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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