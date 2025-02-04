ندين بأشد العبارات ما قامت به قوات الحركة الشعبية -الحلو في كادقلي، الاثنين، حيث ارتكبت مجزرة حقيقية قتل فيها أكثر من (40) مواطن وجرح اكثر من (70) بسبب القصف المدفعي على المدينة ، مستشفيات كادقلي الان رغم ضيق وانعدام معداتها ومعيناتها الطبية فهي لا تتحمل حجم هذه الخسائر البشرية ، حفظ الله الاهل والعار سيلاحق الفاعلين. مبارك اردول

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