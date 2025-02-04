أربع أو خمس سنوات.. الشرع: لن يتم تنظيم انتخابات في سوريا قبل هذا التاريخ

قال رئيس الإدارة السورية الانتقالية، أحمد الشرع، الملقب بأبي محمد الجولاني، الاثنين، إن سوريا تحتاج إلى أربع أو خمس سنوات لتنظيم الانتخابات.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية قالت فرانس برس إنها مسجلة مسبقا “لدي تقدير أن المدة ستكون تقريبا بين 4 إلى 5 سنوات وصولا للانتخابات، لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء وتحتاج إلى وقت”.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من قرار الإدارة السورية الجديدة بتكليف الشرع رسميا بمهام “رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية”.

كما تقرر حينها إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في عهد بشار الأسد.

ولم يُعلن لحد الساعة عن الجهة التي ستتولى كتابة الدستور الجديد لسوريا، وما إذا كانت ستظل موكلة للجنة الدستورية التي تم تشكيلها في 2018 أم لا.

وتم تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، ويتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.

ويقول المحامي عارف الشعال، في تصريح سابق لموقع “الحرة”، إن الشرع “له تفويض مطلق بتعيين مجلس تشريعي بدون التقيد بعدد أعضاء أو مواصفات أو نسب تمثيل، أو غيره”.

لكن المحامي السوري يرى أنه “لا يحق له إصدار المراسيم التشريعية”.

وبالتالي له سلطة إصدار المراسيم التنظيمية أو الفردية، وله سلطة كاملة على الجهاز التنفيذي للدولة لجهة التعيين والإقالة بدءا من رئيس الوزراء والوزراء والسفراء، والمدراء العامون، وانتهاء بأصغر موظف في أية دائرة حكومية.

الحرة