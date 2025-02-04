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لن ينجو سعد .. بعد هلاك سعيد ..!

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اسماء عثمان 0 تبليغ

لن ينجو سعد .. بعد هلاك سعيد ..!

الاثنين أكملت قواتنا المسلحة والتشكيلات العسكرية والأمنية الأخري .. أكملت بحمد الله خطتها المحكمة بوضع كل شتات مليشيات التمرد داخل مساحة صندوق محكم الإغلاق يبدأ من جنوب الخرطوم وحتي الحدود مع شمال ولاية الجزيرة وحدود ولاية النيل الأبيض .. شرق النيل .. شمال الخرطوم وغرب أم درمان ..

■ داخل هذه المساحة ستكون كل حركات وسكنات المليشيات مرصودة ..

■ لن ينجو سعد .. بعد هلاك سعيد ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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