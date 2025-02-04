الاثنين أكملت قواتنا المسلحة والتشكيلات العسكرية والأمنية الأخري .. أكملت بحمد الله خطتها المحكمة بوضع كل شتات مليشيات التمرد داخل مساحة صندوق محكم الإغلاق يبدأ من جنوب الخرطوم وحتي الحدود مع شمال ولاية الجزيرة وحدود ولاية النيل الأبيض .. شرق النيل .. شمال الخرطوم وغرب أم درمان .. ■ داخل هذه المساحة ستكون كل حركات وسكنات المليشيات مرصودة .. ■ لن ينجو سعد .. بعد هلاك سعيد .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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