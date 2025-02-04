يعود أهل الجزيرة بعد أن خرجت المليشيات صاغرة تجرجر أذيال الهزيمة والعار

بمشاعر وأحاسيس مختلطة .. يبدأ أهل ولاية الجزيرة الطيبون المسالمون .. يبدأوؤن اليوم رحلة العودة إلي مدنهم وقراهم الوادعة ..يعودون وفي دواخلهم يتداخل الفرح بالحزن .. سيبكون طويلاً عند محطات الوصول .. سيعيدون روايات وحكايات فظائع مليشيات التمرد ..

■ عودة أهل الجزيرة إلي قراهم اليوم تمثل أقسي رحلة عودة إلي الأرض والديار بعد مأساة وفاجعة طوابير عودة أهل غزة إلي منازلهم ومبانيهم المدمّرة .. وهي ذاتها مأساة الإنسان المظلوم في كل بقاع الأرض ..

■ اليوم سيعود أهل منطقة الخياري إلي منازلهم ومراتع صباهم .. يعودون ونفوسهم راضية .. يعودون معززين مكرمين وهم الذين أخلوا قراهم لتكون خط الدفاع الأول عن مدينتي الفاو والقضارف ..ودفعوا بأبنائهم وأموالهم سنداً للجيش والتشكيلات العسكرية الأخري لتقوم بواجبها في تحرير ولاية الجزيرة عامة ومدينة مدني الجميلة خاصة ..

■ قدّم أهل الخياري عدداً من أبنائهم شهداء في معارك حرب الكرامة .. ويقف ابن الخياري الشهيد الرمز خالد الضو علي رأس قائمة مئات الشهداء من أبناء ولاية الجزيرة الذين سقطوا دفاعاً عن دينهم وأرضهم وعرضهم ..

■ تقف قرية الخياري نموذجاً صادقاً لقري الجزيرة التي تكاتف أهلها وأبناؤها داخل وخارج البلاد وقدّموا الغالي والنفيس لدعم الأهل والعشيرة ورسموا لوحة ستبقي خالدة علي مر الدهور والأزمان ..

■ سيعود أهل الجزيرة اليوم بعد أن خرجت المليشيات صاغرة تجرجر أذيال الهزيمة والعار ..

■ عند الله تجتمع الخصوم ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد