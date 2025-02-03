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ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة إسبانيول

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هبة علي 0 تبليغ

  • ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة إسبانيول 1/2
  • ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة إسبانيول 2/2

أعلن نادي رسميا، اليوم الإثنين، عن تقدمه بشكوى ضد طاقم تحكيم مواجهة الميرنجي أمام إسبانيول في .
وخسر ريال مدريد أمام إسبانيول، بهدف دون رد، أول أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.
وقال ريال مدريد، في بيانه: “تم التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة بسبب الأخطاء التحكيمية الجسيمة في مواجهة إسبانيول بالدوري”.
وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد انتقد أخطاء التحكيم في مباراة إسبانيول، وأشار إلى أن قرار الحكم بعدم طرد لاعب إسبانيول بعد التدخل العنيف على كيليان مبابي “لا يمكن تفسيره”.
ويستعد ريال مدريد لمباراة الديربي أمام أتليتكو مدريد، يوم السبت المقبل.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا، برصيد 49 نقطة، بينما يحل أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

كورررة

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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