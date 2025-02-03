الجيش السودان - قوات خاصة واصل الجيش السوداني تقدمه في مناطق شرق النيل بولاية الخرطوم، باستعادة مناطق جديدة من قبضة الدعم السريع.

وأفادت مصادر #الحدث_السوداني أن الجيش أحكم قبضته على مناطق العسيلات وأم ضوابان والعيلفون، بجانب عدد من البلدات الصغيرة، مشيرة إلى التحام قوات الجيش في معسكر العيلفون مع قوات درع السودان القادمة من مناطق شرق ولاية الجزيرة.. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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