عناصر المليشيا تغادر الخرطوم مُحملة بـ “المنهوبات “

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بث ناشطون في منصات التواصل الإجتماعي الأحد صوراً لعناصر من مليشيا الدعم السريع، في شوارع الخرطوم يحملون عدد كبير من المسروقات التي تم نهبها من منازل المواطنين و الشركات و المؤسسات ، وأظهرت الصور تحرك عربات و شاحنات كبيرة بداخلها المنهوبات ، في طريقها الى جبل أولياء توطئة لمغادرة ولاية الخرطوم نحو دارفور
وتشهد الخرطوم منذ أيام تقدم و انتصارات للجيش السوداني في عدد من المحاور بالعاصمة حيث استعاد الجيش عدد من أحياء بحري و تم فك الحصار عن القيادة العامة و انفتاح سلاح المدرعات في مناطق جبرة.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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