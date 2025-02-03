عناصر المليشيا تغادر الخرطوم مُحملة بـ “المنهوبات “

بث ناشطون في منصات التواصل الإجتماعي الأحد صوراً لعناصر من مليشيا الدعم السريع، في شوارع الخرطوم يحملون عدد كبير من المسروقات التي تم نهبها من منازل المواطنين و الشركات و المؤسسات ، وأظهرت الصور تحرك عربات و شاحنات كبيرة بداخلها المنهوبات ، في طريقها الى جبل أولياء توطئة لمغادرة ولاية الخرطوم نحو دارفور

وتشهد الخرطوم منذ أيام تقدم و انتصارات للجيش السوداني في عدد من المحاور بالعاصمة حيث استعاد الجيش عدد من أحياء بحري و تم فك الحصار عن القيادة العامة و انفتاح سلاح المدرعات في مناطق جبرة.

التيار