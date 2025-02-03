أعلن القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول، مقتل 40 مدنيا وإصابة أكثر من 70 آخرين جراء قصف مدفعي للحركة الشعبية -بقيادة الحلو- على مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان.

وقال في منشور على فيسبوك، إن الحركة الشعبية ارتكبت مجزرة في مدينة كادقلي، مشيرا إلى أن مستشفيات المدينة تعاني من نقص حاد في المعدات الطبية. الحدث السوداني

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