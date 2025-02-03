عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول ركن كباشي يزور محلية أمدرمان ويتفقد جرحي قصف سوق صابرين

اشاد عضو مجلس السيادة الانتقالى نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به ولاية الخرطوم، منذ إندلاع الحرب، في إعادة البناء والتعمير لاسيما وأنها استطاعت في وقت وجيز ،بعزيمة الرجال، من تحقيق نصر كبير في أحد سوح معركة الكرامة بجسارة وإقتدار وتحدي كبير لكافة الظروف والمعوقات.

وأمن سيادته لدى زيارته لمحلية أمدرمان اليوم يرافقه عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام الفريق اول ركن ياسر العطا، على ضرورة تضافر الجهود الحكومية والشعبية من أجل تنمية وتطوير المحليات وبسط السلم والأمن المجتمعي والتعايش السلمي.

وإطلع الفريق أول ركن شمس الدين كباشي على خطة الولاية وجاهزيتها لمرحلة مابعد الحرب مشيدا بجهود والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وخطته الطموحة في ترقية وتطوير الخدمات بالولاية بمختلف محلياتها والعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التى تعترض مسيرة التنمية وتعزز الإستقرار وتمهد الطريق لعودة المواطنين لمنازلهم في أقرب وقت.

وعقد عضو مجلس السيادة إجتماعا مع حكومة ولجنة أمن ولاية الخرطوم، وإستمع إلى تنوير حول مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية وجهود حكومة ولاية الخرطوم في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين. مشيدا بدور حكومة الولاية في إعمار المناطق المحررة.

إلى ذلك، قام سيادته برفقة عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام ياسر العطا ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بزيارة مستشفى النو متفقدا جرحي ومصابي قصف المليشيا الممنهج والمتعمد الذي استهدف تجمعات المدنيين بسوق صابرين بمحلية كرري ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، متمنيا لهم الشفاء العاجل مشيدا بجهود الكادر الطبي والمتطوعين والمنظمات الخيرية والمستنفرين وكل من اسهم في دعم المستشفى الذي أصبح مرجعيا، وخاض معركة تحدي وصمود كبيرة جراء الإستهداف المتكرر له من قبل المليشيا المتمردة.

كما تفقد سيادته العمل في مركز دكتور النذير عيسى لغسيل الكلى ووقف على الإحتياجات العاجلة والعقبات التي تعترض سير العمل متعهدا بتذليل كافة المعوقات الإدارية والمالية

إعلام مجلس السيادة الانتقالي