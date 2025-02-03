الزمن ساعات بيقسو علي الإنسان.. مي عمر تشوق جمهورها لمسلسل إش إش

روجت الفنانة مي عمر لمسلسلها الجديد “إش إش” الذي تشارك به في موسم رمضان المُقبل 2025.

ونشرت مي عمر صورة من بوستر المسلسل الجماعي، عبر حسابها الرسمي بـانستجرام، لتشويق الجمهور لمشاهدة العمل.

وعلقت عليه قائلةً: “مسلسل

الزمن ساعات بيقسو علي الإنسان لدرجه تجبره علي قرارات ماكنش في يوم من الأيام يوافق عليها، ويخليه يعيش في دوامة بين انه يظلم نفسه او يكون مظلوم من ظروفه! “.

واضافت :”اش اش مش مجرد شخصيه لعبتها ، دي روح عشت بيها و معاها ! حسيت بوجعها و بفرحها و بضحكتها الي مخبيه وجع سنين ، ياترى ايه هى حكايه إش إش ؟ و هل هى ظالمه و لا مظلومه ؟ رمضان يجمعنا ❤️”.

وكان ظهر من خلال بوستر العمل، أن النساء الظاهرت من الطبقة الشعبية أو المتوسطة، ووقفت مي عمر بجانب هالة فاخر، وشيماء سيف، وارتدت مي عمر فستان يشبه” بدلة الرقص”وشيماء سيف يبدو أنها صديقتها، وظهرت انتصار بـلوك سيدة بسيطة كما ظهرت في بوستر مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي عُرض في رمضان السابق 2024.

يذكر ان مسلسل إش إش يدور في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري من تأليف وإخراج محمد سامي.

صدى البلد