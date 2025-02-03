اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ومصر, بخبر زواج رجل أعمال ومهندس سوداني, من صحفية مصرية معروفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فييسبوك صور من حفل الزفاف الفريد. ووفقاً لما نشرت عدد من المواقع فإن حفل زفاف رجل الأعمال السوداني, ناجي محمود, والصحفية المصرية سمر إبراهيم, أقيم بإحدى القاعات وحضره وزير الخارجية السوداني علي يوسف، وعدد من الشخصيات الهامة. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال المعلقين, فإن معظم التعليقات جاءت من الجنس اللطيف, حيث كتبت إحداهن ساخرة: (الحقونا المصريات شفشفونا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. في حضور وزير الخارجية.. زواج رجل أعمال سوداني من صحفية مصرية معروفة بالقاهرة والجنس اللطيف يتحسر: (الحقونا يا بنات المصريات شفشفونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.