الهند تعمل على نموذج ذكاء اصطناعي لمنافسة ChatGPT و DeepSeek

الهند تخوض سباق الذكاء الاصطناعي عبر تطوير نموذج جديد منخفض التكلفة لمنافسة ChatGPT و DeepSeek، ومن المتوقع إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

خلال فعالية مخصصة للذكاء الاصطناعي، أعلن وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، أشويني فايشناو، أن بلاده تعمل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي أساسي بتكلفة منخفضة، يقدم وظائف مشابهة لـ ChatGPT و DeepSeek. وأوضح أن المشروع قد يكون جاهزًا خلال 8 إلى 10 أشهر، مشيرًا إلى أن الباحثين يعملون على وضع إطار شامل يضمن توافق النموذج مع احتياجات المستخدمين الهنود من حيث اللغة والسياق.

من ناحية البنية التحتية، أكد فايشناو أن النموذج يُطوّر ضمن منشأة حوسبة مزودة بـ 18,693 وحدة معالجة رسومات (GPU). وللمقارنة، تم تدريب ChatGPT باستخدام حوالي 25,000 وحدة، بينما اعتمدت نماذج DeepSeek الصينية على 2,000 وحدة فقط وفقًا للمعلومات المتاحة.

يُتوقع أن يكون النموذج الهندي أقل تكلفة في التشغيل، إذ تصل تكلفة تشغيل ChatGPT إلى نحو 3 دولارات في الساعة، في حين قد تنخفض تكلفة تشغيل النسخة الهندية إلى 100 روبية فقط (حوالي 1.15 دولار أمريكي)، بفضل الدعم الحكومي.

من خلال هذه الخطوة، تهدف الهند إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير حلول ميسورة التكلفة تخدم المستخدمين المحليين، مما يعزز من فرص المنافسة في سوق النماذج اللغوية الكبيرة.

وكالة عمون الإخبارية