الجيش السوداني تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من أحد شوارع مدينة أم روابة, التي دخلها الجيش. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع توجه طفلة سودانية, نحو جنود الجيش, وهي منهارة بالبكاء. وتوسلت الطفلة الجنود بعدم تركهم بعد المعاناة التي عاشتها مع أسرتها, وقالت باكية: (أقعدوا معانا ما تمشوا تخلونا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تنهار بالبكاء لحظة دخول الجيش لمدينة أم روابة وتتوسل الجنود: (أقعدوا معانا ما تمشوا تخلونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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