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شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تنهار بالبكاء لحظة دخول الجيش لمدينة أم روابة وتتوسل الجنود: (أقعدوا معانا ما تمشوا تخلونا)

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تنهار بالبكاء لحظة دخول الجيش لمدينة أم روابة وتتوسل الجنود: (أقعدوا معانا ما تمشوا تخلونا) 1/2
  • شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تنهار بالبكاء لحظة دخول الجيش لمدينة أم روابة وتتوسل الجنود: (أقعدوا معانا ما تمشوا تخلونا) 2/2

الجيش السوداني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من أحد شوارع مدينة أم روابة, التي دخلها الجيش.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع توجه طفلة سودانية, نحو جنود الجيش, وهي منهارة بالبكاء.

وتوسلت الطفلة الجنود بعدم تركهم بعد المعاناة التي عاشتها مع أسرتها, وقالت باكية: (أقعدوا معانا ما تمشوا تخلونا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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