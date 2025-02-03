شاهد بالفيديو.. آلاف المواطنين خرجوا في استقباله.. “البرهان” يحظى باستقبال حاشد وتاريخي لحظة وصوله مدينة “تندلتي”

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خرج الآلاف من المواطنين بمدينة “تندلتي”, بولاية النيل الأبيض لاستقبال رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, لحظة وصوله المدينة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خرج أهالي المدينة في حشود كبيرة لاستقبال “البرهان”, الذي بادلهم التحية من ظهر سيارة مكشوفة.
من جانبه فقد أكد رئيس مجلس السيادة, لدى مخاطبته أهالي “تندلتي”, على التزامه بتحرير كل شبر من أراضي البلاد، مشدداً على أهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة، مشددا على عزم الدولة القوي في مواجهة التهديدات التي تشكلها قوات الدعم السريع.
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وأعرب عن تقديره الكبير للدعم الشعبي الذي تلقته القوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذا الالتفاف يعكس إرادة الشعب في التصدي لأعمال التمرد والفساد.
كما أشار البرهان, إلى أهمية العمل الجماعي في تحقيق الأهداف الوطنية، داعياً جميع فئات المجتمع إلى التكاتف من أجل استعادة الأمن والسلام.
وأكد أن القوات المسلحة ستواصل جهودها حتى تحقيق النصر الكامل، معرباً عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تجاوز هذه الأوقات الصعبة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
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