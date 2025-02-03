نشرت سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء “سندس”, مقطع فيديو عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدثت الحسناء, عن الحب مع اقتراب مع اقتراب يوم عيد الحب 14 فبراير. وكشفت “سندس”, خلال حديثها لمتابعيها أنها “سنجل” غير مرتبطة عاطفياً وستفتقد لمن يدلعها في عيد الحب. لكنها أكدت لمتابعيها بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (مافي زول بدلعني لكن حأدلعكم وأدلع نفسي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء “سندس” لمتابعيها: (مع اقتراب عيد الحب أريد أن أخبركم أني سنجل ومافي زول بدلعني لكن حأدلعكم وأدلع نفسي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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