الخرطوم - السودان وجه اللواء شرطة حقوقي / د.سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور وجه مدير دائرة المرور السريع بتحريك مأمورية لإتخاء الترتيبات اللازمة لفتح طريق التحدي إستعدادا ً للعودة الطوعية لمواطني ولاية الخرطوم. جاء ذلك خلال زيارته لدائرة المرور السريع. وأثناء الزيارة تم الوقوف على كافة القطاعات الحيوية على الطريق ودعمها بالدوريات بجانب إفتتاح قطاع العوتيب وقطاع الشيخاب وجبل جاري بهدف تأمين الطريق وتسهيل حركة المرور كما تم توجيه أفراد المرور بتكثيف العمل الإرشادي لمستخدمي الطريق وتقديم العون اللازم لهم وخلال الزيارة، أشاد العقيد ركن / العقاد محمد أحمد قائد متحركات العوتيب بتعاون قوات الشرطة ودعمها لقوات الشعب المسلحة في معركة الكرامة مؤكداً أن الطريق أصبح آمناً تماماً من مدينة شندي حتى الخرطوم بحري. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الإدارة العامة للمرور تنفذ خطتها التي تشمل برامج السلامة المرورية وإرشاد وتوعية مستخدمي الطريق ومن المقرر أن ينطلق التفويج يوم الإثنين المقبل حيث ستبدأ عودة المواطنين بكل أمان تحت إشراف الإدارة العامة للمرور . المكتب الصحفي للشرطة

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير الإدارة العامة للمرور يوجه بتأمين تفويج العودة الطوعية لمواطني ولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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