جوارديولا: كنت سأغير مركز مرموش لولا هدفي أرسنال

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بفريقه، رغم الهزيمة الكبيرة التي تلقاها أمام آرسنال.وسقط مانشستر سيتي بنتيجة 5-1، الأحد، على ملعب الإمارات، معقل الجانرز، في قمة لقاءات الجولة 24 للبريميرليج.وقال جوارديولا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عقب المباراة:

“أنا نادم فقط على آخر 25 دقيقة، لقد نسينا أن نفعل ما يجب علينا فعله”.وأكد: “بالطبع أي مباراة صعبة في هذا الملعب، وضد هذا الفريق، خاصة في الدقائق الأولى، لكن بعد 15 دقيقة، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حقًا، حقًا، حقًا، حقًا، وبعد التعادل 1-1 أردنا تغيير الطريقة ونقل مرموش كمهاجم ثانٍ، لكننا تلقينا هدفين متتاليين”.وأكمل: “أنا آسف على آخر 25 دقيقة، كانت بقية المباراة جيدة حقًا لفريقنا.. من الصعب أن تفهم عندما ترى النتيجة، ولكن هذا هو شعوري”.وواصل: “نتنازل عن الكثير من الأشياء، ندرك أن هذا لا يمكن أن يحدث، لكننا لعبنا بشخصية ودافعنا بشكل جيد، وكنا نشكل تهديدًا، ولكن لسوء الحظ جاء الهدف الثاني مباشرة بعد التعادل”.وختم: “لا يمكنك فقدان السيطرة، المباراة مدتها 90 دقيقة، لا يمكنك إنهاء المباراة بالطريقة التي لعبنا بها، كان بإمكاننا تسجيل 3 أهداف أخرى، ولكن يجب أن يكون الفريق مستقرًا بغض النظر عما حدث”.

ورفع آرسنال رصيده للنقطة 50 في المركز الثاني، فيما توقف السيتي عند 41 نقطة في المرتبة الرابعة.

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