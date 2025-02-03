جوارديولا: كنت سأغير مركز مرموش لولا هدفي أرسنال

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أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بفريقه، رغم الهزيمة الكبيرة التي تلقاها أمام آرسنال.وسقط مانشستر سيتي بنتيجة 5-1، الأحد، على ملعب الإمارات، معقل الجانرز، في قمة لقاءات الجولة 24 للبريميرليج.وقال جوارديولا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عقب المباراة:
“أنا نادم فقط على آخر 25 دقيقة، لقد نسينا أن نفعل ما يجب علينا فعله”.وأكد: “بالطبع أي مباراة صعبة في هذا الملعب، وضد هذا الفريق، خاصة في الدقائق الأولى، لكن بعد 15 دقيقة، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حقًا، حقًا، حقًا، حقًا، وبعد التعادل 1-1 أردنا تغيير الطريقة ونقل مرموش كمهاجم ثانٍ، لكننا تلقينا هدفين متتاليين”.وأكمل: “أنا آسف على آخر 25 دقيقة، كانت بقية المباراة جيدة حقًا لفريقنا.. من الصعب أن تفهم عندما ترى النتيجة، ولكن هذا هو شعوري”.وواصل: “نتنازل عن الكثير من الأشياء، ندرك أن هذا لا يمكن أن يحدث، لكننا لعبنا بشخصية ودافعنا بشكل جيد، وكنا نشكل تهديدًا، ولكن لسوء الحظ جاء الهدف الثاني مباشرة بعد التعادل”.وختم: “لا يمكنك فقدان السيطرة، المباراة مدتها 90 دقيقة، لا يمكنك إنهاء المباراة بالطريقة التي لعبنا بها، كان بإمكاننا تسجيل 3 أهداف أخرى، ولكن يجب أن يكون الفريق مستقرًا بغض النظر عما حدث”.
ورفع آرسنال رصيده للنقطة 50 في المركز الثاني، فيما توقف السيتي عند 41 نقطة في المرتبة الرابعة.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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