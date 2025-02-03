تماسيح النيل الأبيض تبتلع بقايا شتات مليشيات التمرد بقري شمال الولاية .. ■ اعتقال مجموعات المتعاونين مع عصابات التمرد بمنطقة نعيمة ..المليشيا تنسحب من القطينة وتتجمع في منطقة الشيخ الياقوت وسط خلافات حادة بسبب خيار وفقوس تهريب عائلات وأقارب المليشيات عبر النيل الأبيض غرباً .. ■ مصدر عسكري : خيارات المليشيا شمال النيل الأبيض محدودة .. وفقدت الرغبة في مواصلة القتال .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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