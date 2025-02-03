القوى الوطنية السياسية والمجتمعية تواصل مشاوراتها وتلتقي بالحزب الوطني الاتحادي والآلية القومية لحل الأزمة الوطنية

في إطار جهودها لتعزيز الحوار الوطني والتوافق بين مختلف المكونات، عقدت القوى الوطنية السياسية والمجتمعية اليوم اجتماعًا مع وفدي الحزب الوطني الاتحادي برئاسة الاستاذ يوسف محمد زين والآلية القومية لحل الأزمة الوطنية برئاسة الشيخ احمد الطيب زين العابدين.

ناقش اللقاء أهمية التشاور والتنسيق بين القوي الوطنية السياسية والمجتمعية للوصول إلى مشروع وطني يُعبر عن تطلعات الشعب السوداني، ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار. وفي هذا السياق، قدّمت القوى الوطنية السياسية والمجتمعية مشروع الرؤية الوطنية التي أعدّتها بعد مناقشة الخطوط العريضة،وتم تسليم المشروع للحزب الوطني الاتحادي وكذلك للألية القومية لحل الازمة الوطنية للاطلاع عليه ودراسته وإبداء ملاحظاتهما عليه.