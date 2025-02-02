البرهان من أم روابة المعركة مستمرة حتى طرد آخر متمرد

البرهان وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم إلى مدينة أم روابة ضمن زيارته لولاية شمال كردفان.

كما تفقد البرهان قوات متحرك الصياد بمدينة أم روابة بعد تطهيرها من مليشيا آل دقلو الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار على يد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

وحيا القائد العام للقوات المسلحة نضالات وتضحيات أبناء ولاية شمال كردفان الذين قدموا الكثير لنصرة القوات المسلحة في حرب الكرامة ضد أوباش مليشيا آل دقلو الإرهابية.

مؤكداً الاستمرار في هذه المعركة حتى يتم دحر التمرد الغاشم من أرض الوطن. وطاف رئيس مجلس السيادة في أحياء مدينة أم روابة واطّلع على الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المتمردة. اليوم التالي

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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