بيكيه يعود إلى منزل شاكيرا بعد عامين على الانفصال

فوجئ جمهور النجمة الكولومبية شاكيرا بعودة شريكها السابق لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه إلى منزلها، للمرة الأولى منذ انفصالهما في عام 2022.

وظهر اللاعب الشهير في منزل شاكيرا المطلّ على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، وذلك لتولي مسؤولية رعاية طفليهما ساشا وميلانو في وقت تسافر فيه النجمة العالمية إلى المكسيك للإعداد لجولتها الغنائية المقبلة، التي ستستمر حتى حزيران/يونيو المقبل، وفق ما نقلته صحيفة “vanitatis”.

أتى ذلك بعدما استقر النجم الإسباني في الشهور الأخيرة في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأميركية لمباشرة أعماله التجارية حيث تعيش شاكيرا مع طفليها.

وجاء هذا التطور، فيما كشفت تقارير صحافية أن النجم الإسباني جيرارد بيكيه اتخذ قراراً مع شريكته الحالية عارضة الأزياء كلارا تشيا مارتي، يغير كثيراً من شكل العلاقة بينهما.

فقد قرر الثنائي الشهير “العيش معاً بشكل منفصل”، مما يعني أن الأشخاص يختارون العيش بشكل منفصل حتى وإن كان في إمكانهم العيش معاً، وذلك لتجنّب المشاكل.

ودخل المدافع السابق في علاقة مع كلارا تشيا مارتي بعد انفصاله عن شاكيرا، وكان دائماً لا يردّ على المغنية الكولومبية التي ظلت تهاجمه عبر أغانٍ متنوعة.

يُذكر أن شاكيرا (47 عاماً) وبيكيه كانا قد أعلنا انفصالهما في عام 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط بدون زواج رسمي، إذ تعارفا في بطولة كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وجاء تأكيد الانفصال بعدما ضجّت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرين من عمرها.

وللثنائي طفلان هما: ميلان المولود في عام 2013، وساشا المولودة في عام 2015.

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